Dünyanın ən böyük kriptovalyutası olan bitkoinin qiyməti 110 000 dolları keçərək bütün zamanların rekordunu qırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Binance” platformasının məlumatları göstərir.

Bakı vaxtı ilə saat saat 03:27-yə olan məlumata görə, kriptovalyuta 110 min dollar həddini (+3,65%) keçib.

Bakı vaxtı ilə saat 03:40-a olan məlumata görə, bitkoin artımı ləngiyərək 109,6 min dollar (+2,59%) səviyyəsində olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.