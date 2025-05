İspaniya İsrailə silah embarqosu tətbiq etməyə çağırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Jose Manuel Albarez bildirib.

O qeyd edib ki, Qəzzada müharibə bitməsə, beynəlxalq ictimaiyyət İsrailə silah satışını dayandırmalı və Aİ-İsrail assosiativ sazişi dayandırılmalıdır.

“Biz hamımız razıyıq ki, Qəzzanı nəhəng qəbiristanlığa çevirmək arzusundan başqa heç bir hərbi məqsədi olmayan mənasız müharibənin şahidi oluruq”, - Albarez bildirib.

