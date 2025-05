Bu il Azərbaycanda Məhərrəm ayı iyunun 26-da başlayacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin təqvimində qeyd olunub.

Bu ayın ən mühüm günü olan Aşura günü isə iyulun 5-nə təsadüf edir.

Qeyd edək ki, Məhərrəmlik ayı iyulun 25-dək davam edəcək.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.