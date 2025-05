Bakı metrosu nə vaxt yay rejiminə keçəcək?

Havaların isinməsi ilə sərnişinlərin Bakı metrosunda havalandırma sistemləri ilə bağlı narahatlıqları artır. Bəs metro yay rejiminə nə vaxt keçid edəcək?

“Bakı Metropoliteni” QSC-dən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, qatarların hərəkətinin yay rejiminə keçidi ilə bağlı hazırda monitorinq və təhlillər davam etdirilir.

“Yay rejiminin tətbiqi ilə bağlı yekun qərar iyun ayı ərzində veriləcək və bu barədə ictimaiyyətə əvvəlcədən məlumat təqdim olunacaq”, - deyə məlumatda qeyd olunub.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

