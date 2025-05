Prezident onu məhz bu xahişə görə əfv edib

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin əfv etdikləri arasında Fransa Respublikasının vətəndaşı - 1986-cı ildə anadan olmuş Clerc Theo Hugo da var. O, 2024-cü ildə Bakıda metro divarlarını yazdığı üçün 3 il müddətinə həbs edilmişdi.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, onun əfv olunması üçün Azərbaycana müxtəlif yerlərdən xahişlər daxil olub.

“AB xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas Bakı səfəri zamanı Prezident İlham Əliyevlə görüşdə belə bir xahiş edib və rəsmi Bakı buna müsbət yanaşıb. Onun əfv olması Fransaya görə yox, məhz bu xahişə görə baş tutub", - mənbə bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.