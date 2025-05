Pakistan regionda sülh və firavanlığı təşviq edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Laçın şəhərində 28 May – Müstəqillik Gününə həsr edilmiş konsertdən əvvəl çıxışı zamanı səsləndirib. Baş nazir əlavə edib ki, Pakistan nə qədər sülhpərvər olsa da, hücuma məruz qaldıqda buna adekvat cavab verəcək gücdədir:

“Hindistana qarşı da bunu etdik və düşmən təyyarələrini vuraraq ona dərs verdik”.

