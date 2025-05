"Real"da toxunulmaz olan 3 futbolçunun adı açıqlandı

“Real Madrid”in yeni məşqçisi Xabi Alonso yeni heyət qurur.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubda 3 futbolçu toxunulmaz hesab edilir. Bildirilir ki, Federiko Valverde və Aurelien Tşouameninin toxunulmaz olduğu irəli sürülüb. Valverde həm meydanda, həm də meydandan kənarda davranışı və liderliyi ilə diqqət çəkib. Uruqvaylı oyunçu texniki heyətin və rəhbərliyin təqdirini qazanıb və o, sadiqlik və fədakarlıq simvolu hesab edilib.

Tşouameni də klubun etimadını qazanıb. Bernabeudakı çətin atmosferdə tənqidlərə qalib gəlmək bacarığı “Real Madrid” rəhbərliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Klubun önəm verdiyi digər oyunçu isə Arda Gülerdir. Mövsümün sonlarında parlayan türk gənc indi komandanın önəmli hissəsi hesab edilir.

