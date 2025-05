Futbol üzrə Azərbaycan kubokunun finalında “Sabah” “Qarabağ”ı 3:2 hesabı ilə məğlub edərək tarixində ilk titulunu qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov qarşılaşmanın hakimlərini tənqid edib.

O, İnqilab Məmmədovun rəhbərlik etdiyi hakimlər briqadası barədə “Ən bərbad hakimlik idi” cümləsini işlədib.

