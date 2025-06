Azərbaycanın minifutbol millisi Bakıda keçirilən dünya çempionatının qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elşad Quliyevin rəhbərlik etdiyi kollektiv finalda Macarıstan seçməsi ilə qarşılaşıb.

Milli Gimnastika Arenasında baş tutan matç yığmamızın 4:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

