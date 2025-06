Kolumbiyada 6.3 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələnin paytaxt Boqotadan təxminən 170 kilometr (105 mil) şərqdə, Kolumbiyanın mərkəzində Paratebueno şəhəri yaxınlığında baş verdiyini bildirilib.

Güclü zəlzələ səbəbindən Kolumbiyanın paytaxtının ətrafında binalar silkələnib.

Xəsarət və dağıntı barədə məlumat verilməyib.

