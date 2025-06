Kolumbiyada 6,8 maqnitudada zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə saat 17:08-də qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri Villavitensio şəhərindən 73 kilometr şimal-şərqdə, ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.

Zəlzələ episentrdəki intensivliyə görə “dağıdıcı” kimi qiymətləndirilir.

