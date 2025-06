Joze Mourinyo "Fənərbaxça"dan ayrıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mourinyo klub prezidenti Ali Koçla görüşərək, müqavilənin vaxtından əvvəl ləğvi ilə bağlı müzakirə aparıb. AS nəşrinin iddiasına görə, məşqçi məvacib məsələsində güzəşt etməyəcəyini bəyan edib. Mourinyo bildirib ki, müqavilənin sonuna qədər ona ödənməli olan 15 milyon avro ödəniləcəyi təqdirdə o klubdan ayrılmağa razılıq verəcək.

Qeyd edək ki, Joze Mourinyonun "Fənərbaxça" ilə müqaviləsi 2026-cı ildə yekunlaşır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.