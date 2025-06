Azərbaycan və Özbəkistanın Baş nazirləri Daşkənddə Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

Metbuat.az-a, Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata əsasən, Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov və Özbəkistanın Baş naziri Abdulla Aripov iyunun 11-də Daşkənddəki Heydər Əliyev Meydanında Ümummilli Liderin barelyefini ziyarət ediblər.

Bildirilib ki, Baş nazirlər barelyefin önünə gül dəstələri qoyublar, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.