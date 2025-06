“Fənərbaxça”da sürpriz istefa - Postunu tərk etdi

Acun Ilıcalı “Fənərbaxça”dakı vəzifəsindən istefa verib.

Metbuataz xəbər verir ki, bu barədə klubdan açıqlama verilib. Açıqlamada deyilir ki, idarə heyətinin üzvü və vitse-prezident Acun Ilıcalı İdarə Heyəti üzvlüyündən istefa verib. Klub xidmətlərinə görə, ona təşəkkür edib. Acun Ilıcalı da sosial media hesabında açıqlama verərək, "Hörmətli “Fənərbaxça”lılar, böyük qürurla davam etdirdiyim “Fənərbaxça” İdman Klubunun İdarə Heyətinin üzvü vəzifəmdən istefa verdiyimi sizinlə bölüşmək istəyirəm” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Acun Ilıcalı klubda vitse-prezident vəzifəsində ötən ildən çalışırdı.

