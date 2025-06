“Unibank”dan kredit götürün — premium səviyyəli səyahət hədiyyəniz olsun!

Səyahətlər sadəcə bilet və çamadan deyil. Bu yay istirahətinizi qeyri-adi edən detallar sizə hədiyyə oluna bilər. Unibank iyunun 30-dək həm sərfəli, həm də imtiyazlarla dolu yay krediti kampaniyası keçirir.

Kredit götürürsünüz — premium Mastercard kartı hədiyyə alırsınız.

Kampaniya çərçivəsində, Unibank-dan illik 9.5%-dən başlayan, 50 000 AZN-dək nağd kredit götürən hər kəsə Mastercard Black Edition və ya Mastercard World Elite premium kartlarından biri tamamilə pulsuz təqdim olunur.

Bu kartlar sadəcə plastik deyil — onlar sizi dünya səviyyəli xidmətlərlə tanış edir.

Premium Mastercard kartları ilə əldə etdikləriniz:

Kreditin üstünlükləri də çoxdur:

Kredit sifarişi üçün seçimləriniz:

İndi kredit götürmək sadəcə maliyyə dəstəyi deyil — dünyanı rahat və imtiyazlı səyahət etmək fürsətidir.

Öz yayınızı Unibank ilə premium səviyyəyə qaldırın!

Unibank- Sənin Bankın!

