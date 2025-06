Üç uşaqlı ailələrə güzəştlər olacaq?

“Çoxuşaqlı ailə anlayışı beş uşaqdan deyil, üç uşaqdan hesablanmalıdır”.

Bunu millət vəkili Elşad Musayev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib.

O qeyd edib ki, hazırda mövcud qanunvericiliyə əsasən, çoxuşaqlı ailə beş uşaqdan hesab olunur. Buna görə də bir uşaqlı valideynlərin pensiyaya çıxması ilə bağlı məsələdə beş il güzəşt nəzərdə tutulur.

“Təbii ki, bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, mövcud reallığı nəzərə alaraq, çoxuşaqlı ailə statusu üç uşaqdan hesablanmalıdır. Belə olan halda xeyli vətəndaşımız güzəştlərdən yararlana bilər. Pensiya yaşlarında da bu ailələrə müəyyən güzəştlər tətbiq edilə bilər. Digər məsələlərdə də güzəşt olmayan çoxuşaqlı ailələr üçün bütün güzəştlər həmin bu üç uşaqlı ailələrə şamil oluna bilər”.

Deputat Fazil Mustafa da öz açıqlamasında bu hesablamanın demoqrafik problemlərin həllinə imkan yaradacığını söyləyib:

“Çoxuşaqlı ailə prinsipini, ən azı üç uşaqdan hesablayaraq bu problemi müəyyən qədər həll etmək mümkün ola bilər. Burada müəyyən işlərin görülməsi vacibdir. Əks halda, vəziyyət çox çətin olacaq”.

F.Mustafanın sözlərinə görə, hazırda evlənənlər belə oğlan-qız nisbətinin pozulmasından çətinlik çəkirlər:

“Dəfələrlə aparılan müşahidələr və insanların fikirləri də bunu göstərir. Ona görə də müəyyən stimullaşdırıcı addımlar atılmalıdır. Çünki bu, ölkənin həm əsgər potensialı, həm də işçi qüvvəsi baxımından vacibdir. Uşaq sayının azalması təhlükəlidir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

