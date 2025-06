Ötən il ölkə üzrə yenitörəmələrdən (xərçəng şişlərindən) ölənlərin sayı 9 min 681 nəfər olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, onların 5 min 546 nəfərini kişilər, 4 min 135 nəfərini qadınlar təşkil edib.

