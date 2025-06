Şəhid ailələrinin Prezident təqaüdü 700 manata yüksəldildi

Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü 100 manat artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin Fərmanı ilə “Sosial müavinətlərin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdlərinin və fəxri adlara görə təqaüdlərin məbləğlərinin artırılması və bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarında və Sərəncamında edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Fərmana əsasən, təqaüdün məbləği “600 (altı yüz)” manatdan “700 (yeddi yüz)”manata artırılıb.

