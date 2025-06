Əlilliyə görə müavinətlər artırıldı

Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlərin artırılması haqda Fərman imzalayıb.

Metbuat.az-ın verdiyi məlumata əsasən, buraya əlilliyə görə sosial müavinətlər də aiddir.

Fərmana əsasən, orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 300 (üç yüz) manat, orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 250 (iki yüz əlli) manat, orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 180 (yüz səksən) manat sosial müavinət veriləcək.

Qeyd edək ki, sosial müavinətlər 2025-ci il iyulun 1-dən artırılır.

