"Real"ın dünya çempionatı üçün heyəti açıqlandı - Alonsodan Arda qərarı

“Real Madrid” FİFA Klublararası Dünya Çempionatı üçün heyətini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, heyətdə Arda Güler də yer alıb. “Real Madrid” yeni formatı ilə ilk dəfə keçiriləcək FIFA Klublararası Dünya Çempionatına gedəcək heyətində yeni futbolçular da yer alıb. “Real Madrid”in heyəti belədir;

Qapıçılar: Kurtua, Lunin, Fran Qonzales, Serxio Mestre.

Müdafiəçilər: Karvaxal, Militao, Alaba, Aleksandr-Arnold, Lukas Vaskes, Fran Qarsia, Rüdiger, Mendi, Huijsen, Yussef, Yakobo, Asensio, Fortea, Dieqo Aquado.

Yarımmüdafiəçilər: Bellinqem, Kamavinqa, Valverde, Modriç, Çouameni, Arda Güler, Ceballos, Çema, Viktor Munoz, Mario Martin.

Hücumçular: Vini Jr, Mbappe, Rodriqo, Endrik, Brahim, Qonzalo.

