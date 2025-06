​ABŞ məşhur fenomeni ölkədən göndərdiyini açıqladı

ABŞ-nin İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsi seneqallı məşhur fenomen Khabi Lameni saxlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli dairələr fenomendən könüllü olaraq ölkəni tərk etməsini tələb edib. “NBC News”un məlumatına görə, sosial mediada 162 milyon izləyicisi olan Lamenin vizasının müddətinin bitdiyi irəli sürülüb. İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsi Khabi Lamenin Las-Veqasdakı beynəlxalq hava limanında saxlanıldığını və onun könüllü olaraq ölkəni tərk etməsinə icazə verildiyi irəli sürülüb. Lame agentliyinin nümayəndələri isə İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsinin iddiasını saxta xəbər adlandırıb və Lamenin hazırda ABŞ-də səfərdə olmadığını bəyan edib.

Qeyd edək ki, Lamenin son sosial media paylaşımının Braziliyadan etdiyi irəli sürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.