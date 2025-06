Qəzadan sağ çıxan yeganə sərnişin DANIŞDI

Hindistanın qərbində qəzaya uğrayan “Air India” aviaşirkətinə məxsus “Boeing 787” tipli sərnişin təyyarəsində möcüzəvi şəkildə bir nəfər sağ qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeganə sağ qalan sərnişin - Böyük Britaniya vətəndaşı Vişvas Kumar Rameşin kimliyi artıq rəsmən təsdiqlənib. Onun adı həm səlahiyyətli qurumların yaydığı rəsmi siyahıda, həm də təyyarəyə minmə sənədlərində yer alıb.

Hazırda Vişvas xəstəxanada müayinə və müalicə altındadır. Jurnalistlərlə qısa söhbətində o, baş verən faciəni belə xatırlayıb:

“Təyyarə havaya qalxdıqdan təxminən 30 saniyə sonra güclü bir səs eşidildi. Ardınca qəza baş verdi. Hər şey bir göz qırpımında oldu”.

Qeyd edək ki, iyunun 12-də qəzaya uğramış təyyarənin göyərtəsində 242 nəfər olub, onlardan yalnız biri sağ qalıb.



