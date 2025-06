Gənc yaşda insanlar niyə xərçəng olur? - SƏBƏB

Dünya üzrə gənc yaşda xərçəngə yoluxma halları artır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-nin Sent-Luis şəhərində yerləşən Vaşinqton Universitetinin Tibb Fakültəsinin alimləri bu vəziyyətin mümkün səbəbini müəyyənləşdirib. Nəticələrə görə, əsas səbəb sürətlənmiş bioloji qocalmadır. Belə ki, tədqiqatçılar 37–54 yaş arası 148 min insanın məlumatlarını analiz ediblər. Onların bioloji yaşını müəyyən etmək üçün qan göstəricilərinə əsaslanan “PhenoAge” adlı alqoritmdən istifadə edilib. Bioloji yaşla xronoloji yaş arasındakı fərq sürətlənmiş qocalmanı göstərib.

Araşdırma nəticələrinə görə, 1965-ci ildən sonra doğulanların 1950–1954-cü illərdə doğulanlara nisbətən 17% daha çox sürətlənmiş qocalma əlamətləri göstərdiyi məlum olub. Bioloji qocalma ilə xərçəng riski arasında güclü əlaqə tapılıb. Xüsusilə ağciyər, mədə-bağırsaq və uşaqlıq xərçəngi riski bu göstəricilərlə daha yüksək olub.

Beləliklə, alimlər gənc yaşda xərçəng hallarının artmasını yalnız yaşın deyil, genetik faktorlar, stress və həyat tərzinin təsiri ilə baş verən daxili bioloji qocalma ilə əlaqələndiriblər.

