AZAL bu reysləri ləğv etdi - SİYAHI

Yaxın Şərqdə baş verən son hadisələr və bir sıra ölkələrin hava məkanlarının bağlanması ilə əlaqədar Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) aviaşirkətinin 14, 15 və 16 iyun 2025-ci il tarixlərinə planlaşdırılan aşağıdakı reysləri ləğv edilib:

Bu barədə Metbuat.az-a “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

14 iyun 2025-ci il:

* Bakı – Tel-Əviv – Bakı (J2 331/332)

* Bakı – Nyu-Dehli – Bakı (J2 057/058)

* Bakı – İslamabad – Bakı (J2 143/144)

* Bakı – Ər-Riyad – Bakı (J2 8203/8204)

* Bakı – Tehran – Bakı (J2 8017/8018)⁠

15 iyun 2025-ci il:

* Bakı – Tel-Əviv – Bakı (J2 021/022 və J2 321/322)

16 iyun 2025-ci il:

* Bakı – Tel-Əviv – Bakı (J2 021/022 və J2 321/322)

* Bakı – Tehran – Bakı (J2 8017/8018)

Qeyd edək ki, Bakı – Təbriz – Bakı marşrutu üzrə reyslər iyun ayının sonunadək ləğv edilib.

AZAL uçuşların təhlükəsizliyini rəhbər tutaraq vəziyyəti diqqətlə izləməyə davam edir. Sərnişinlər uçuş cədvəlindəki dəyişikliklər barədə operativ şəkildə məlumatlandırılacaqlar.

Əlavə suallar yarandığı halda, sərnişinlər [email protected] elektron poçt ünvanı vasitəsilə aviaşirkətə müraciət edə bilərlər.

