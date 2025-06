İsrail Müdafiə Qüvvələri İran Silahlı Qüvvələrinin və İİKK-nın 20-dən çox yüksək rütbəli komandirinin sıradan çıxarıldığını rəsmən elan edib.

Metbuat.az İsrail KİV-Ə istinadən xəbər verir ki, əvvəllər açıqlanmayan öldürülən hərbi liderlər arasında İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının kəşfiyyat şöbəsinin rəisi və SEPAH Hərbi Hava Qüvvələrinin raket bölməsinin komandiri də var.

