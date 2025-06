"Sabah" futbol klubu baş məşqçisi Vasili Berezutski ilə yollarını ayırıb.

Klubdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, müqaviləyə ailəvi səbəblərlə əlaqədar olaraq qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

Qeyd edək ki, “Sabah” klubu tərəfindən mütəxəssisin ailəsinə ən xoş arzular çatdırılıb, həyat yoldaşına tezliklə sağalmağı və möhkəm can sağlığı arzulanıb.

