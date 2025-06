İranın nüvə obyektlərinə hücum fəlakətli nəticələrə səbəb ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin xarici işlər naziri Van İ iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə telefon danışığı zamanı deyib.

"İsrailin hərəkətləri BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərini, beynəlxalq münasibətlərin əsas normalarını ciddi şəkildə pozub", - V.İ bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.