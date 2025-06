Hindistanın şimalında Himalay dağlarında helikopter qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ANI agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, helikopterdə pilot da daxil olmaqla 7 nəfər olub. NDTV-nin xəbərinə görə, onların hamısı həlak olub.

