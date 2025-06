Türkiyə hakimiyyəti iyulun 1-dən gəmilərin Türkiyənin Bosfor və Çanaqqala boğazlarından keçidinin qiymətini 15% artıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.