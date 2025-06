Azərbaycan cüdoçusu Hidayət Heydərov Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, olimpiya, dünya və Avropa çempionu ilk görüşdə məğlub olub.

Belə ki, 73 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız 1/16 final mərhələsində Portuqaliya təmsilçisi Otari Kvantidzeyə uduzub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.