Osimhenə fantastik təklif irəli sürüldü

Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Hilal" komandası ötən mövsüm "Qalatasaray"da icarə əsasında oynayan Viktor Osimhenə yeni təklif irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Əl-Hilal” nigeriyalı ulduza illik 50 milyon avro təklif edib. İddialara görə, ərəblər bundan əvvəl Osimhenə yüksək məvacib təklif etmiş, futbolçu isə təklifləri rədd etmişdi.

Qeyd edək ki, bir sıra Avropa klubları Viktor Osimhenin xidmətində maraqlıdır. İddialara görə, Osimhenə ən yüksək təklifi “Əl Hilal” klubu irəli sürüb. “Əl Hilal” “Napoli”yə 70+5 milyon avro, Viktor Osimhenə isə illik 45 milyon avro təklif etmişdi. Osimhenin yaxın dostu açıqlamasında məsələnin pulla bağlı olmadığını, Osimhenin karyerasını Avropada davam etdirmək istədiyini bildirib.

