Bakıdakı UFC turniri başa çatdı

Mütləq Döyüş Çempionatının (UFC) Bakıda keçirilən turniri başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “UFC Fight Night”ın əsas görüşündə ABŞ təmsilçiləri Camal Hill və Halil Rountri üz-üzə gəliblər.

Yarım ağır çəkidə baş tutan qarşılaşma beş raund davam edib. H.Rountri yekunda qalib elan olunub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan idmançılarından Nazim Sadıxov braziliyalı Nikolas Mottaya, Rafael Fiziyev Çilidən olan İqnasio Bahamondesə qalib gəlib. Tofiq Musayev isə Qırğızıstandan olan Mıktıbek Orolbai ilə dueldən məğlub ayrılıb.

