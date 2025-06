ABŞ-nin İrandakı nüvə obyektlərini hədəfə alması Yaxın Şərqlə bağlı narahatlığı daha da artırsa da, İsrail ictimaiyyəti bu addımı müsbət qarşılayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Təl-Əviv küçələrindəki nəhəng pankartda ABŞ prezidenti Donald Trampa “Təşəkkür edirəm, cənab prezident” mesajı verilib.

Qeyd edək ki, ABŞ ötən gecə İranın nüvə obyektlərinə zərbə endirib.

