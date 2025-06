Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-İttihad” klubunun futbolçusu Kərim Benzema aktrisa Lina Kudri ilə evlənir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, nikah mərasimi iyulun əvvəlinə nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, 38 yaşlı Benzemanın “Əl-İttihad”la müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayına qədərdir.

