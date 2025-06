Faiz dərəcəsi endirildi - Rubl ucuzlaşacaq?

Rusiya Mərkəzi Bankı əsas faiz dərəcəsini 20 faizə endirərək pul-kredit siyasətində yumşalmaya gedəcəklərinə işarə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Freedom Finance Global” şirkətinin aparıcı analitiki Natalya Milçakova bildirib.

Ekspertin sözlərinə görə, iyun ayında əsas faiz dərəcəsini illik 20%-ə endirən Rusiya Mərkəzi Bankı monetar siyasətdə yumşalma mərhələsinin başladığını göstərib.

Natalya Milçakova qeyd edib ki, faiz dərəcələrinin azalması yaxın gələcəkdə rublun məzənnəsinin zəifləməsinə, yəni valyuta məzənnəsinin devalvasiyasına səbəb olacaq. Bu isə idxal olunan bütün məhsulların, o cümlədən ölkə daxilində xarici komponentlərdən istehsal olunan malların qiymətinin artmasına gətirib çıxaracaq.

Ekspert qeyd edib ki, rublun devalvasiyası rusiyalıların əmanətlərinə və gəlirlərinə mənfi təsir göstərəcək, onların satınalma qabiliyyəti zəifləyəcək. Rusiya Mərkəzi Bank indiyədək rublun qiymətini yüksək səviyyədə saxlayaraq inflyasiya təzyiqlərinin qarşısını almağa çalışırdı.

