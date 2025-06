​Azərbaycanın qeyri-neft ixracı artıb

Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 11,6% artaraq 1,4 milyard dollara çatıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı “İxrac İcmalı”nın may sayında bildirilir.

2025-ci ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,6% artaraq 1,4 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin hesabatında bildirilir.

Hesabat dövründə yeyinti məhsullarının ixracı 14,4% artaraq 417,7 milyon dollar, aqrar məhsulların ixracı 17,2% artaraq 331,2 milyon dollar, aqrar-sənaye məhsullarının ixracı isə 5,9% artaraq 115,6 milyon dollar olub. Ümumilikdə bu iki sahənin ixracı 14% artaraq 446,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

Kimya sənayesi məhsullarının ixracı 45,9% artaraq 46,8 milyon dollar, meyvə-tərəvəz ixracı 19,1% artaraq 48 milyon dollar, şəkər ixracı 30,1% artaraq 3 milyon dollar, pambıq iplik ixracı 14,5% artaraq 1,3 milyon dollar, qara metallar və məmulatlarının ixracı isə 11,3% artaraq 3,8 milyon dollar təşkil edib.

Siyahıda ən çox ixrac edilən qeyri-neft məhsulu qızıl (121,3 milyon dollar) olub. Daha sonra pomidor (113,8 milyon dollar) və pambıq (88,8 milyon dollar) qərarlaşıb. Təkcə 2025-ci ilin may ayında pomidor ixracı 39,1 milyon dollar, pambıq 27,2 milyon dollar, qızıl isə 25,9 milyon dollar təşkil edib.

Ölkələr üzrə ixracda Rusiya Federasiyası 442,3 milyon dollarla birinci, Türkiyə 251,4 milyon dollarla ikinci, İsveçrə 127,9 milyon dollarla üçüncü yerdə qərarlaşıb. Gürcüstana 125,5 milyon dollar, Ukraynaya isə 76,5 milyon dollar dəyərində qeyri-neft sektoru məhsulu ixrac olunub.

Təkcə may ayında Rusiya bazarına 121,5 milyon dollar, Türkiyəyə 63,7 milyon dollar, İsveçrəyə 27,4 milyon dollar, Gürcüstana 19,7 milyon dollar, Ukraynaya isə 13,5 milyon dollar dəyərində ixrac qeydə alınıb.

