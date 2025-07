Zədəli halda fərqləndi, komandası çempion oldu

Futbol üzrə Kolumbiya çempionatında maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Santa-Fe" klubunun futbolçusu Uqo Rodalyeqa zədələnib və meydançanı tərk etmək istəyib. Komanda yoldaşlarının israrından sonra futbolçu oyuna davam edib. Axsayaraq oynayan futbolçu fərqlənməyi bacarıb və o qələbə qolunun müəllifi olub. Onun qolu sayəsində "Santa-Fe" klubu "Deportivo İndependiente Medellin" klubuna 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Klub 2016-cı ildən bəri ilk dəfə Aperturada çempion titulunu qazanıb.

