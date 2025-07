Avrozonada inflyasiya riski - Mütəxəssislər nə düşünür?

Avrozonada iyun ayında inflyasiya 2.0 faizə yüksəlib. Bu göstərici Avropa Mərkəzi Bankının (AMB) hədəfinə tam uyğun olsa da, may ayında inflyasiya göstəricisi 1.9 faiz idi.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qiymət dəyişikliyi əsasən enerji qiymətlərinin artması və xidmət sektorunda qiymətlərin yüksək qalması ilə bağlıdır. Əsas inflyasiya göstəricilərində isə dəyişiklik yoxdur, bu da qiymətlərin sabit qalmağa davam etdiyini göstərir.

"Moneyfarm" şirkətinin baş investisiya direktoru Riçard Flaks bildirib ki, enerji qiymətlərində yenidən artım riski mövcuddur. O, bu vəziyyətin inflyasiyanı yenidən yüksəldə biləcəyindən ehtiyatlanır. Yaxın Şərqdəki gərginlik enerji qiymətlərini artırsa da, son atəşkəs bu təzyiqi qismən azaldıb. Lakin növbəti aylarda qiymətlərin yenidən dəyişməsi mümkündür.

Bu şərtlər fonunda analitiklər hesab edirlər ki, AMB bu ay faiz dərəcələrini dəyişməyəcək. İqtisadi vəziyyətin gedişinə görə növbəti qərar sentyabrda verilə bilər.

“S&P Global Market Intelligence” təşkilatından Dieqo İskaro da bu fikri dəstəkləyir:

“İyun ayında inflyasiya bazarın gözləntilərinə uyğun artdı. Bu artım ciddi narahatlıq doğurmur, amma xidmət sektorundakı qiymət artımı diqqətdən yayınmamalıdır. Biz hesab edirik ki, bu ay AMB faizləri dəyişməyəcək. Lakin iqtisadi aktivlik zəifləyərsə və avro güclənməyə davam edərsə, sentyabr ayında 0.25 faiz bəndi azalma mümkündür”, - deyə təşkilatdan bildirilib.

