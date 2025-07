Dollar güclənir - FED-in qərarı necə olacaq?

ABŞ-də iyun ayına dair açıqlanan məşğulluq göstəriciləri dünya valyuta və istiqraz bazarlarında ciddi reaksiyaya səbəb olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, iyun ayında ABŞ iqtisadiyyatı 147 000 yeni iş yeri yaradıb, bu isə analitiklərin 110 000-lik proqnozunu üstələyib.

Federal Ehtiyat Sisteminin (Fed) yaxın müddətdə faiz dərəcələrini azaltmaq ehtimalı azalıb. Bu səbəbdən dollar əsas valyutalar qarşısında əhəmiyyətli dərəcədə güclənib.

Analitiklərin görə, dolların güclənməsi və ABŞ istiqraz gəlirliliyinin yüksəlməsi inkişaf etməkdə olan ölkələrin valyutaları və bazarlarında təzyiqlərin artmasına səbəb ola bilər. Eyni zamanda, Avropa və Asiya bazarlarında da zəiflik müşahidə edilir, çünki yüksək dollar bu bölgələrdə ixrac və kapital axınlarını mənfi təsir altına salır.

Qeyd olunub ki, güclü məşğulluq göstəriciləri ABŞ iqtisadiyyatının möhkəm qaldığını və inflyasiyanın yenidən alovlana biləcəyinə dair narahatlıqların geri döndüyünü göstərir. Bu, dolların yüksəlişinə və Fed-in ehtiyatlı davranacağına işarədir.

