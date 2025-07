"Siti" "Barselona"nın iki ulduzunu alır

"Mançester Siti"nin məşqçisi Pep Qvardiola "Barselona"nın klubdan göndərmək istədiyi Fermin Lopez və Mark-Andre ter Ştegeni transfer etmək üçün təlimat verib.

Metbuat.az xəbər xəbər verir ki, "Siti" Reijnders, Şerki, Ait-Nuri və Bettinelliyə 110 milyon funt-sterlinq xərcləyib. Bununla belə, “Əl-Hilal” "Mançester Siti"ni Klublararası Dünya Çempionatından erkən kənarlaşdırandan sonra Qvardiola klub rəhbərliyindən yeni transferlər tələb edib. Bildirilir ki, Fermin Lopez Niko Uilyamsın transferindən sonra "Barselona"da arxa plana keçə bilər. İspan mətbuatında yer alan xəbərlərə görə, Ferminin müqaviləsi 2029-cu ilə qədərdir, lakin yaxşı təklif gələrsə, klub onun gedişinə razılıq verə bilər. Bildirilir ki, "Siti" də bu transfer üçün 43 milyon funt-sterlinq ödəməyə razılıq verib.

Bildirilir ki, "Espanyol"dan qapıçı Joan Qarsianın transferindən sonra “Barselona” Ter Ştegenin gedişinə razılıq verib. "Siti"nin qapıçısı Edersonun qeyri-sabit çıxışına görə, Qvardiola yeni aparıcı qapıçı transfer edilməsini istəyir.

