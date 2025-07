Alonsonun Arda ilə görüntüləri maraqla qarşılandı - VİDEO

FIFA Klublararası Dünya Çempionatında “Real Madrid”in “Borussia Dortmund”u 3-2 hesabı ilə məğlub etdiyi oyundan sonra lentə alınan maraqlı görüntülər paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyundan sonra məşqçi Xabi Alonso ilə Arda Gülerin stadiondan bərabər çıxdığı və oyun barədə müzakirə apardığı müşahidə edilib. İspaniya mediası Alonsonun Ardanın oyunundan razı qaldığını irəli sürüb. İddia edilib ki, Xabi Alonso Ardanı “Real”ın əsas heyət oyunçusu hesab edir. Qeyd edək ki, Xabi Alonso oyundan sonra Arda Güleri tərifləmişdi.

Alonso, “O, müdafiəçilərə yaxınlaşaraq və Jude Bellinqhemlə oynayaraq ilk hissədə bizə çox kömək etdi. O, cərimə meydançasına yaxın ərazilərdə təsirli olur. İki məhsuldar ötürmə verməsi onun effektiv olduğu yerdir" - deyə bildirib.

