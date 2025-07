Messi yeni mövsümdə bu klubda oynayacaq - İddia

"Əl-Əhli" "İnter Mayami"nin futbolçusu Lionel Messini transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun klubu ilə müqaviləsi ilin sonunda yekunlaşır. "The Athletic"də dərc edilən xəbərə görə, "İnter Mayami"də Messi ilə yeni müqavilə imzalamaq istəyir. İddia edilir ki, klub oyunlarını yeni ildə yeni stadion olan "Fridom Park"da keçirəcək. "İnter Mayami" stadionun açılışını Messi ilə etmək istəyir.

Qeyd edək ki, “İnter Mayami”də Lionel Messinin dostları Suares, Buskets və Alba kimi futbolçular da çıxış edir. Buna görə də Messinin “İnter Mayami”də qalacağı irəli sürülür.

