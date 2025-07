​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisi bəlli oldu

"Fənərbaxça"nın məşqçisi Joze Mourinyonun yeni köməkçiləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mourinyonun komandasına qoşulan mütəxəssislər Antonio Dias, Joao Tralhao və Pedro Maçadodur.

Qeyd edək ki, ötən mövsümün sonunda Joze Mourinyo komandasında bəzi dəyişikliyin olacağını açıqlamışdı. Ardınca Mourinyonun komandasında yer alan Salvatore Foti, Covanni Cerra və Luka Fatiqa yollarını ayırıb. Mourinyonun yeni köməkçiləri arasında türk məşqçilərin yer alacağı irəli sürülsə də, portuqaliyalı məşqçi əcnəbi mütəxəssislərə üstünlük verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.