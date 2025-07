Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Poliklinika şöbəsinin müdiri Fəxrəddin Quliyev vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az Teleqraf.az-a istinadən xəbər verir ki, o, xidməti kabinetində qadına qarşı nalayiq hərəkətlər etdiyinə görə cəzalandırılıb.

Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılandan sonra xəstəxana rəhbərliyi şöbə müdirini işdən uzaqlaşdırıb.

Hazırda videonu hansı şəraitdə və kimin çəkdiyi araşdırılır.

