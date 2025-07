Türkiyənin paytaxtı Ankaranın Çankaya rayonunda yaşayış kompleksinin hündürmərtəbəli binanın dördüncü mərtəbəsində baş verən güclü yanğın zamanı biri azyaşlı olmaqla 3 nəfər ölüb.

Metbuat.az “Hürriyet”ə istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı daha 20 nəfər tüstüdən zəhərlənib.

Faktla bağlı dövlət ittihamçısı araşdırmalara başlayıb.

