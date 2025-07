Macarıstanın ən qədim kitabxanasındakı 100 000-dən çox kitabın olduğu yeri həşəratlar basıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, YUNESKO-nun Dünya İrsi siyahısına daxil edilmiş min illik Pannonhalma Monastırında yerləşən kitabxana ölkənin ən qədim təhsil mərkəzlərindən biri kimi tanınır.

Mütəxəssislər kitabxananın bir çox hissələrinə yayılan həşərat infeksiyasının ciddi olduğunu və bütün kolleksiyaya eyni vaxtda müdaxilə tələb etdiyini bildirirlər.

