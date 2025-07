Portuqaliyalı mütəxsəssis Jorje Jezuş Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun baş məşqçisi təyin edilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Müqavilənin müddəti açıqlanmayıb.

Xatırladaq ki, "Əl-Nəsr" komandanı çalışdıran italiyalı Stefano Piolinin baş məşqçi postundan getdiyini elan etmişdi.

