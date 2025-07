"Barselona" klubu yeni transferini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Barselona" Danimarkanın "Kopenhagen" klubunun futbolçusu Runi Bardji ilə müqavilə imzalayıb. Məlumata görə, futbolçu ilə 4 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Runi Bardji 2021-ci ildən "Kopenhagen" klubunda oynayıb. Futbolçu "Kopenhagen"in heyətində 65 matçda 15 qolla yadda qalıb.

