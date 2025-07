"Medianın informasiya təhlükəsizliyində və dini etiqad azadlığının təmin olunmasında oynadığı rol böyükdür" - Ramin Məmmədov

İyulun 15-də “Müasir informasiya məkanı və dini etiqad azadlığı” mövzusunda konfrans keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir iştirakçılarını salamlayan Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov Azərbaycan milli mətbuatının 150 illik yubileyi münasibətilə konfrans iştirakçılarını təbrik edib, medianın informasiya təhlükəsizliyində və dini etiqad azadlığının təmin olunmasında oynadığı roldan bəhs edib.

"Ümummilli Lider Heydər Əliyev milli mətbuatı ictimai rəyin formalaşmasında və maarifləndirmədə mühüm vasitə kimi qiymətləndirib. Bu siyasət Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davam etdirilir və mediada həyata keçirilən institusional islahatlar dövlətin bu sahəyə göstərdiyi diqqətin təzahürüdür.

Dövlətin mediaya davamlı dəstəyi informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına ciddi töhfələr verir. İnformasiya təhlükəsizliyi isə yalnız texniki məsələ deyil, həm də ideoloji və mənəvi müstəvidə cəmiyyətin sabitliyini hədəfə alan geniş bir sahədir. Bu xüsusda dini-ideoloji qütbləşmə cəhdlərinə qarşı hüquqi tədbirlərlə yanaşı, ictimai müqavimətin formalaşdırılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycanın əsrlər boyu formalaşmış tolerantlıq ənənələri, müxtəlif dinlərin dinc yanaşı yaşaması bu sahədə mühüm örnək kimi təqdim olunub".

O bildirib ki, ölkəmizdəki multikultural dəyərlər və dini dözümlülük modeli Ümummilli Lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi və Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi dövlət-din siyasətinin nəticəsidir.

"Bu gün sosial media üzərindən yayılan dezinformasiyalar, dinin mahiyyətini təhrif edən çağırışlar və manipulyativ məzmunlar cəmiyyətin dini sabitliyinə təhdid yaradır. Bu kimi halların arxasında radikal dini cərəyanlar və bəzi xarici dini mərkəzlərin məqsədli fəaliyyəti dayanır.

Texnologiyanın, xüsusilə süni intellektin informasiya istehsalına təsiri həm yeni imkanlar, həm də yeni risklər yaradır. Bu baxımdan etik sərhədlərin müəyyən olunması və vahid yanaşmaların tətbiqi qlobal media gündəminin əsas məsələlərindən biri kimi qeyd olunub.

Din və media ayrı-ayrılıqda cəmiyyətin mənəvi inkişafında və ictimai əxlaqın formalaşmasında mühüm rol oynayır. Lakin bu iki institut birgə fəaliyyət göstərdikdə onların cəmiyyətə təsiri daha da güclənir. Azərbaycan mətbuatında dini mövzulara obyektiv, elmi və hüquqi yanaşmanın əsas götürülməsi təqdir olunub.

Media yalnız məlumatlandırma funksiyasını yerinə yetirmir, eyni zamanda milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, vətəndaş məsuliyyətinin formalaşdırılması və ideoloji sabitliyin təminində də mühüm rol oynayır".

Xüsusilə qeyd edilib ki, Azərbaycanın ən böyük üstünlüklərindən biri hər bir vətəndaşın etnik, dini və sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq vahid ideya ətrafında birləşə bilməsidir. Bu birliyi və təhlükəsizliyi təmin edən isə güclü dövlətdir. Fundamental hüquqlar – söz və dini etiqad azadlığı – dövlət tərəfindən qorunur və inkişaf etdirilir.

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi nümayəndələri media ilə açıq və səmərəli əməkdaşlıq prinsipini əsas götürdüklərini qeyd edib və bildirib ki, bu tərəfdaşlıq milli dəyərlərimizin qorunması və cəmiyyətdə ideoloji sabitliyin möhkəmləndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.

Sonda konfrans iştirakçıları söz və vicdan azadlığı ilə vətəndaş məsuliyyəti arasında balansın qorunması mövzusunda fəal müzakirələr aparmağa dəvət olunublar. Tədbirin ideoloji və praktiki baxımdan faydalı fikir və təkliflərlə zəngin olacağına əminlik ifadə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.