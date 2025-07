Mourinyo 3 futbolçuya qapını göstərdi

"Fənərbaxça" 3 futbolçu ilə yollarını ayırmaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşqçi Joze Mourinyo Dieqo Karlos, Linkoln Henrique və Miha Zaycın klubdan göndərilməsinə razılıq verib. "Fanatik" qəzetinin məlumatına görə, braziliyalı müdafiəçi Dieqo Karlos "Bernli" ilə müqavilə imzalamaq üzrədir. "Hall Siti" ilə icarə müqaviləsini başa vuraraq "Fənərbaxça"ya qayıdan braziliyalı futbolçu Linkoln Henrique doğma klubu “Vasko da Qama” ilə danışıqlar aparır.

"Tuluza" ilə icarə müqaviləsi yekunlaşandan sonra "Fənərbaxça"ya qayıdan Miha Zayc “Dinamo Zaqreb”ə transfer olmaq üzrədir. Xorvatiya klubu Zayc ilə anlaşma əldə edib.

